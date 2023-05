Nieuwe parketafdeling moet probleemsituaties, recidiven en familiale drama's detecteren en voorkomen

Lucio Aquino, de oudste van de zes Limburgse Aquino-broers, is opgepakt in het grootste onderzoek ooit naar de Calabrische maffiaclan Ndrangheta. Hij wordt ervan verdacht vanuit de gevangenis een drugssmokkel op poten gezet te hebben voor de maffia. Het onderzoek naar de Ndrangheta begint in Limburg, maar verspreidt zich over heel Europa. Door speurwerk van het parket Limburg zijn gerechtelijke diensten in meer dan acht Europese landen gealarmeerd. Vandaag zijn huiszoekingen verricht in al die landen. Daarbij zijn 132 verdachten opgepakt. In Italië alleen al namen 1400 politiemensen deel aan de actie. In Duitsland ging het om 1.000 politiemensen. De banden van de maffialeden zitten diepgeworteld in de samenleving. Procureur Guido Vermeiren maakt zich zorgen over Limburgse maffialeden die in de bovenwereld proberen te geraken via politiek en economie.