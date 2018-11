Voetbalclub Thes Sport uit Tessenderlo wil de stap zetten naar het profvoetbal. Voorzitter Wendy De Wit is bezig om een licentie voor eerste klasse B aan te vragen. Dat zei trainer Bart Vanhoudt in TVL Sportcafé. En dat is opmerkelijk want Thes Sport speelde vier jaar geleden nog in eerste provinciale.