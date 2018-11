Nina Derwael wint Trofee Sportverdienste van het Jaar

Nina Derwael heeft zopas de Nationale Trofee voor Sportverdienste in ontvangst mogen nemen. Dat is een trofee die je maar één keer in je carrière kan ontvangen. Vorige week behaalde Derwael de gouden medaille op het WK Turnen. Ze deed aan de brug met ongelijke leggers.



De 18-jarige Truiense beleeft een sprookje. Vorige week wereldkampioen in Doha en vandaag volgt al een volgende erkenning. Ze krijgt de trofee uit handen van een jury met grote Belgische sporters uit het verleden. Een laureaat kan deze trofee slechts eenmaal ontvangen, wat hem een van de meest prestigieuze onderscheidingen in de Belgische sportwereld maakt. Vorig jaar kreeg tennisser David Goffin de trofee.

Vanochtend zat Derwael voor het eerst na haar prestatie trouwens gewoon weer op de schoolbanken. Ook haar trainingen worden vandaag hervat.