Noliko stunt in Turkije met derde overwinning in de Champions League

In TVL Sportcafé blikken we met Wout Wijsmans vooruit op de bekerfinale in het volleybal van volgende zondag tussen Maaseik en Roeselare. De technisch directeur van Noliko praat in Het Moment ook over de ultieme Limburgse bekerfinale uit 1996 tussen Maaseik en Zonhoven. Wijsmans pakte toen als 18-jarige de beker met Zonhoven. Ondanks zijn rijkgevulde carrière is hij zijn eerste club in België nooit vergeten.