Noliko Maaseik schakelt Wout Wijsmans in

In Lommel stelde Stefan Everts vandaag zijn motorcrossteam voor het nieuwe seizoen voor. Everts is team-manager en eigenaar van het Suzuki-team. De internationale pers was afgezakt naar Lommel en de lancering werd ook live gestreamd op Facebook. Het team telt 8 rijders die in 3 klassen uitkomen. En opvallend: in de 85 cc treedt Liam Everts in de voetsporen van zijn vader.