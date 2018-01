Nooit eerder zoveel starters in onze provincie

Zowel qua economische groei als arbeidscreatie was 2017 een topjaar. De werkloosheid daalde in Limburg tot onder het Vlaamse gemiddelde. Dat is historisch. Limburgse ondernemers blaken van vertrouwen. Ze investeren en werven massaal aan. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat een tekort aan talent de groei van onze bedrijven zal afremmen. De euforie van de werkgeversorganisaties in 2017 zal overgaan in een klaagzang dit jaar. Een reportage van Dirk Billion.