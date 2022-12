Nieuwe Noord-Zuid perfect op schema

Na meer dan 20 jaar komt er een einde aan het verhogen van de bruggen boven het Albertkanaal. In Limburg dan toch. Want vandaag is de laatste brug in onze provincie verhoogd en ingevaren. De stalen boogbrug in Viversel bij Heusden-Zolder is vanmiddag geplaatst. Voor de kerstvakantie gaat de brug open voor het verkeer.