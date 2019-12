Noordelijke kanaalbrug E314 in Heusden-Zolder deze week in gebruik

De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft zondagnacht twee bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Eén van de bestuurders testte niet alleen positief op het gebruik van cocaïne en amfetamines, maar had ook nog eens speed op zak. De 46-jarige man uit Tongeren werd tegengehouden op de Bilzersteenweg in Hoeselt. Hij legde een positieve speekseltest af voor het gebruik van cocaïne en amfetamines. De Tongenaar was bovendien enkel in het bezit van een voorlopig rijbewijs en mocht op zondag na 22u niet meer rijden. Zijn voorlopig rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Ook werd er een gebruikershoeveelheid speed aangetroffen in de wagen. Na een speekselanalyse en een verhoor in het politiecommissariaat mocht de bestuurder beschikken. Hij zal zich later wel nog moeten verantwoorden voor de politierechter. Een tweede bestuurder liep tegen de lamp op de Alden Biesensingel in Bilzen. De 38-jarige man uit Riemst trok de aandacht door zijn overdreven snelheid. Hij legde een positieve speekseltest af voor het gebruik van marihuana en cocaïne. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Ook de Riemstenaar zal zich binnenkort moeten verantwoorden voor de politierechter. 144 km/u in zone 70 Ook voerde de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst zondag snelheidscontroles uit. Er werd gecontroleerd op de Maastrichterstraat, op de Rode kruislaan en op Heesveld in Bilzen en op de Visésteenweg en Burgemeester Marresbaan in Riemst. In totaal passeerden 1.900 voertuigen de radar, waarbij 230 bestuurders in overtreding waren. De hoogste snelheid werd gemeten op de Rode Kruislaan. Daar reed een bestuurder maar liefst 144 km/u in een zone 70.