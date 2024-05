O-Parade lokt 55.000 bezoekers naar Genk

door Yarne Puts

1 mei lokt in totaliteit 125 duizend bezoekers naar de stad Genk. Het gaat om 55 duizend bezoekers tijdens de O-Parade, 20 duizend bezoekers tijdens het vuurwerk en 50 duizend bezoekers in de voormiddag. Allicht zat het goede weer daar iets voor tussen. De optocht bestaat uit 27 deelnemende groepen waaronder acrobaten, fanfares en bijzondere acts. Voor de jonge Meihoogheden is de parade het hoogtepunt van de meifeesten in Genk. Voor het publiek was het puffen in de blakende zon, maar dat namen velen er graag bij.