Ober gewond na schietincident in café in Maasmechelen

Het Hasseltse kalverslachthuis VanDrie is ook door het hof van beroep in Antwerpen vrijgesproken voor feiten van dierenmishandeling. De burgerlijke partijstelling van dierenrechtenorganisatie Animal Rights werd niet-ontvankelijk verklaard. Animal Rights kon in 2018 de mistoestanden in het slachthuis filmen met een verborgen camera en trok naar de correctionele rechtbank in Hasselt. De rechter sprak VanDrie toen vrij omdat volgens hem de privacy van de werknemers van het slachthuis geschonden werd. De camerabeelden werden zonder toestemming gemaakt en bijgevolg uitgesloten als bewijsmateriaal. Het openbaar ministerie in Hasselt tekende in oktober 2023 beroep aan tegen het vonnis van de rechtbank in Hasselt. Maar het openbaar ministerie in Antwerpen volgde op 8 januari 2025 die mening niet en deed afstand van het hoger beroep dat in Hasselt was ingesteld. Ook Animal Rights tekende hoger beroep aan tegen het vonnis van de rechtbank in Hasselt. Maar dat is nu ook niet-ontvankelijk verklaard. "Het hof in Antwerpen heeft geoordeeld dat er op dit ogenblik geen wet bestaat die een dierenrechtenorganisatie toelaat een vordering in te stellen om op te komen voor dierenwelzijn. Dit kan wel voor milieuaangelegenheden en voor de schending van de rechten van de mens erkend in de Grondwet. Dierenwelzijn is geen milieuaangelegenheid en geen recht dat in de Grondwet is gewaarborgd. Het hof van beroep volgt zo het standpunt van het Hof van Cassatie”, klinkt in een verklaring. Animal Rights laat weten dat het nu de mogelijkheden met haar advocaat bekijkt om terug naar het Hof van Cassatie te gaan en deze “immorele uitspraak” ongedaan te laten maken. Herbekijk hier de reportage uit het TVL Nieuws van 08/01/2025. Ik moet u waarschuwen voor schokkende beelden: