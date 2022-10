In de derde aflevering van onze reeks over de energietransitie kijken we naar de rol die zonnepanelen kunnen spelen in de overgang naar groene energie. En dan vooral bij kleinschalige energienetten in woonwijken. Want 40% van de energievraag vindt plaats in gebouwen. EnergyVille in Genk heeft een nieuw project op stapel staan om de wijk Nieuw Texas in Waterschei van energie te voorzien.