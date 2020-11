Officieel: Jess Thorup verlaat Racing Genk

In het voetbal ontvangt Racing Genk morgen Eupen. Dat is op zich al opmerkelijk, want het coronavirus houdt de Oostkantonners in hun greep. Eupen telt maar liefst 14 besmettingen, waaronder de trainer en 5 spelers. Maar de Pro League ging niet in op de vraag tot uitstel. Bij Genk is enkel Ito out door een positieve coronatest en er is de terugkeer van een oude bekende: Bryan Heynen zit voor het eerst in meer dan een jaar terug in de wedstrijdkern na een zware knieblessure.