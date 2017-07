Om de 7 jaar gaat scouts van Hasselt op kamp naar Lourdes

Koninklijke Schutterij Sint Servatius Raam Ophoven heeft de schietwedstrijd van het Oud Limburgs Schuttersfeest in Nederland gewonnen. Dat betekent dat de volgende editie van het OLS volgend jaar opnieuw in België - en in dit geval dus in Kinrooi - georganiseerd wordt. De overwinning zorgde voor emotionele taferelen bij de Kinrooise deelnemers.