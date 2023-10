Onderzoek naar grootschalige mazoutfraude levert 19 verdachten op

De politie Limburg Regio Hoofdstad kon afgelopen weekend via het cameranetwerk een verdachte van het toedienen van opzettelijke slagen opsporen en onderscheppen. De onderzoeksrechter in Hasselt besliste om de 27-jarige man uit Maasmechelen aan te houden. Het slachtoffer werd met zware verwondingen in het aangezicht overgebracht naar het ziekenhuis. De politie Limburg Regio Hoofdstad kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 04.30 uur een melding van een vechtpartij ter hoogte van het Kolonel Dusartplein in Hasselt. Ter plaatse aangekomen, waren de hulpdiensten reeds bezig met de verzorging van het slachtoffer. Het 24-jarige slachtoffer liep zware verwondingen in het aangezicht op en werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. De verdachten hadden de plaats ondertussen verlaten. De camerabeelden in de nabije omgeving werden geraadpleegd door de politie Limburg Regio Hoofdstad. Aan de hand van het cameranetwerk werden twee verdachten omschreven en werd er nagaan welke weg de verdachten hadden afgelegd. Hierdoor konden de verdachten even later in een tankstation op de Genkersteenweg in Hasselt aangetroffen worden. In het voertuig waarmee ze zich verplaatsten, werd een verboden (steek)wapen gevonden. Daarnaast bleek de bestuurder onder invloed van alcohol en drugs te zijn. Hij was bovendien ook niet in het bezit van een rijbewijs. Beide verdachten werden mee naar het politiekantoor in Hasselt genomen voor verhoor. Eén van de verdachten, een 27-jarige man uit Maasmechelen, werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Deze besliste om hem aan te houden.