Tiental tips rond hoevemoord Dilsen-Stokkem

Op dinsdag 28 augustus 2018 werd in de avond het lichaam aangetroffen van de 61-jarige V.G. in de buurt van de Damiaanhoeve te Dilsen-Stokkem (Elen). Het slachtoffer werd met geweld om het leven gebracht. Nadien werd de hoeve in brand gestoken, vermoedelijk om de moord te verdoezelen. De politie en het parket is op zoek naar een verdachte voor de moord en opzettelijke brandstichting. Er werden nog geen aanhoudingen verricht. Alle pistes worden momenteel onderzocht. De Federale Gerechtelijke politie Limburg voert samen met de recherche van de politiezone Maasland het onderzoek. De politie verspreidt op vraag van het Parket van Limburg dit opsporingsbericht. Personen die meer weten, of die verdachte handelingen zouden hebben opgemerkt op die bewuste dinsdagavond van 28 augustus, dit in de buurt van de Damiaanhoeve te Dilsen-Stokkem (Elen) worden verzocht contact op te nemen met de federale gerechtelijke politie via het gratis oproepnummer 0800 30 300 of te reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.