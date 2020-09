Ontsnapte gevangene Oualid Sekkaki opgepakt in Lummen

Ter gelegenheid van de Internationale dag van de vermisten op 30 augustus, lanceert Child Focus de ChildRescue app waarmee je een steentje kan bijdragen om snel vermiste kinderen terug te vinden. Elk jaar behandelt Child Focus ongeveer 2.000 verdwijningsdossiers van kinderen, elke dag worden gemiddeld 3 kinderen als vermist opgegeven. De eerste uren na de verdwijning zijn cruciaal om ze terug te vinden. En daar moet de app ChildRescue bij helpen. Eens gedownload, stuurt de app een mobiele melding op jouw smartphone wanneer een kind vermist is in jouw buurt. De performante en unieke applicatie werd reeds gelanceerd in Griekenland, andere Europese landen volgen nog. Gratis appDe afgelopen drie jaar hebben ontwikkelaars, wetenschappers en sociale werkers uit heel Europa een concept uitgewerkt om de opsporing van vermiste kinderen te ondersteunen. Burgers en gebruikers van smartphones kunnen een actieve rol spelen door de app te downloaden en (anoniem) via het platform informatie of getuigenissen door te geven. Het is de bedoeling om de applicatie op Europees niveau in te zetten. Deze informatie wordt automatisch doorgestuurd naar de lokale organisatie voor vermiste kinderen, Child Focus in België. Het project wil de periode tussen het moment dat een kind wordt vermist en het moment dat het wordt teruggevonden, effectief verminderen. Geo-locatieDe app maakt gebruik van de geo-localisatie van jouw smartphone. Als elementen in een verdwijningsdossier aanwijzen dat het belangrijk is om in een bepaalde regio de ogen en oren open te houden om een vermist kind terug te vinden, zal je een melding krijgen als je je in die bepaalde regio bevindt. Als je een melding krijgt via ChildRescue betekent dit dat deze echt relevant is voor jou. Child Focus roept op om app te downloadenHeb je meer informatie over een vermist kind? Dan kan je via de app op een heel makkelijke en laagdrempelige manier een getuigenis doorsturen. Zo kunnen de burgers Child Focus echt helpen en kunnen we samen vermiste kinderen sneller terugvinden. Dit unieke concept heeft potentieel en kan veel mogelijkheden bieden naar de toekomst toe. Het is een kleine revolutie in de opsporing van vermiste kinderen. De applicatie maakt onder andere gebruik van artificiële intelligentie en geeft aanwijzingen bij de opsporingscampagne. Maar om effectief te zijn moeten bij een verdwijning voldoende mensen in de betrokken regio de meldingen ontvangen. Daarom vraagt Child Focus als teken van solidariteit dat zoveel mogelijk mensen de gratis app zouden downloaden.