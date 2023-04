In het LAGO-bloesembad in Sint-Truiden kan je vanaf vandaag snorkelen in een virtuele wereld. Met een speciale waterdichte VR-bril kan je verschillende omgevingen simuleren. Zo kan je zwemmen tussen de grote vissen in de zee, maar ook in de ruimte. Het VR-snorkelen is een primeur in Limburg. Bij de kinderen valt de nieuwe manier van snorkelen alvast in de smaak.