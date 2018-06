Afgelopen nacht rond kwart over drie, en half vier hebben er weer twee plofkraken plaatsgevonden. Deze keer in Lommel en in Lummen. De overvallers hadden het gemunt op bankautomaten van Bpost. Over de buit is nog niets bekend. DOVO arriveerde rond negen uur in Lommel, zij gaan na of er nog gasflessen aanwezig zijn in het kantoor.Het is nog niet duidelijk of de twee overvallen iets met elkaar te maken hebben.Het gaat om de zesde en zevende plofkraak in Vlaanderen op korte tijd. Of deze overvallen het werk zijn van dezelfde bende, moet nog blijken uit verder onderzoek.