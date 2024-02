Ook Sam Smith, Charlotte De Witte en Goldband komen naar Pukkelpop

Het zat er al even aan te komen, maar nu is het zover. Pukkelpop maakt de eerste namen bekend. En het gaat meteen om twee headliners: Fred Again en Stormzy zakken in augustus af naar de weide in Kiewit. De organisatie belooft morgen ook meer nieuws. Allround fenomeen Fred again.. klom in een mum van tijd op van de underground dance scene naar superster-status. Beroep: muzikaal vakman. Genre: emotionele dansmuziek met hyperfocus op verbondenheid. In 2022 speelde hij een vijfsterrenset in onze Dance Hall, een jaar later liet hij tijdens Rock Werchter -letterlijk- bijna geen spaander heel in The Barn. Op vrijdag 16 augustus hebben we opnieuw rendez-vous met Fred again.. op de Main Stage van Pukkelpop."Fred again.. doet zijn naam eer aan en staat opnieuw op Pukkelpop. We verwachten een kleine aardverschuiving voor onze Main Stage. Zijn overdonderend succes zegt trouwens niet alleen iets over zijn muziek, hij heeft ook een heel innemende persoonlijkheid. Altijd met die brede glimlach, je ziet gewoon dat hij oprecht geniet van de muziek die hij maakt en de vibe die hij verspreidt in het leven van zijn fans. Wereldklasse!" vertelt Frederik Luyten, woordvoerder van Pukkelpop. Stormzy, King of Grime & Kindness Sinds zijn debuut in 2017, het tweede album in 2019 tot vandaag, koestert Pukkelpop de veelzijdigheid van Stormzy. De invloed en impact van deze veelvuldig bekroonde Britse rapper reikt verder dan enkel muziek. Initiatieven zoals #Merky Books, studiebeurzen aan de Universiteit van Cambridge, de #Merky Foundation voor raciale gelijkheid en #Merky FC, een gedreven pleidooi voor meer leiderschapsposities in de voetbalindustrie voor de zwarte gemeenschap, maakt van Stormzy een inspirerend icoon. Vrijdag 16 augustus staat deze grote meneer van grime en goedheid op het hoofdpodium. Pukkelpop is van donderdag 15 augustus tot en met zondag 18 augustus op de festivalweide van Kiewit, vlakbij Hasselt.