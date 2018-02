Op deze compromitterende beelden draagt Amerikaan Ivana Smit uit discotheek

Afgelopen weekend werd er een grote hoeveelheid zwerfvuil aangetroffen in de Rotemstraat in Halen. Na onderzoek van de politie Limburg Regio Hoofdstad konden de sluikstorters gisteren geïdentificeerd worden. Afgelopen weekend trof een wijkinspecteur van de politie Limburg Regio Hoofdstad een grote hoeveelheid zwerfvuil aan in de Rotemstraat in Halen. Maandag werd het vuilnis doorzocht in de hoop een spoor naar de daders te kunnen vinden. Gisteren konden de sluikstorters door de politie geïdentificeerd worden door middel van een document met persoonsgegevens op die in het vuilnis werd aangetroffen. Het gaat om een gezin uit de naburige gemeente Kortenaken. De politie Limburg Regio Hoofdstad stelt een proces-verbaal op. De sluikstorters zullen ook de kosten van de opruiming moeten betalen. Bekijk ook: