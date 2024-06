Er is veel te doen over het fluitconcert van de supporters tijdens de match van de Rode Duivels. En misschien nog meer over de reactie op dat fluitconcert van kapitein Kevin De Bruyne. "Dat uitfluiten was nergens voor nodig. Het was een mindere match, maar ze hebben zich wel gekwalificeerd." De reactie van KDB kon ook wel beter, vindt sportjournalist Niels Christiaens. "Hij heeft als aanvoerder de taak een verbindingsfiguur te zijn. Ik moest terugdenken aan Vincent Kompany als kapitein. Hij had dit helemaal anders aangepakt. En bovendien stonden er ook supporters die wél applaudisseerden," zegt sportjournalist Niels Christiaens. Door het gelijkspel tegen Oekraïne worden de Rode Duivels nu tweede in de poule. Zo komen ze in de minder gunstige tabelhelft terecht en treffen ze maandag al meteen Frankrijk. Maar onze sportjournalist Niels Christiaens denkt niet dat dat bij voorbaat een verloren zaak is. "Want tegen een sterkere tegenstander kunnen de Belgen hun snelheid gebruiken in de omschakeling", klinkt het.