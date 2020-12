Opleiders van reddingshonden krijgen erkend statuut

De raadkamer in Tongeren besliste vandaag om de twee verdachten van de brandstichting in het asielcentrum in Bilzen, onder strikte voorwaarden vrij te laten. Het parket Limburg tekent hoger beroep aan tegen deze beslissing. De twee blijven in afwachting van het beroep in de cel. Het koppel uit Zutendaal dat verdacht wordt van de brandstichting in het toekomstig asielcentrum van Bilzen is vanmorgen voor de raadkamer verschenen. Volgens de advocaten van de twee verdachten hebben hun cliënten niets met de zaak te hebben. Ze hebben dan ook om hun vrijlating gevraagd. De raadkamer besliste om de twee vrij te laten onder strenge voorwaarden, maar het parket tekende hoger beroep aan. Het koppel is dus nog niet op vrije voeten. In afwachting van de beslissing in hoger beroep, blijven de twee verdachten aangehouden. Bekijk ook deze reportage: