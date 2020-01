Opnieuw lachgasverkopers gepakt in Genk

De politie van Hoeselt heeft zondagavond een zeer uitgebreide en ‘professioneel ingerichte’ site voor illegale hanengevechten ontdekt. De agenten vonden ook 28 vechthanen in de afgelegen boerderij in de Proefbosstraat in Hoeselt. Voor de deelnemers van deze illegale gokspelen was er op het erf een ruime parking voorzien die voor de buitenwereld volledig afgeschermd was. Daar stonden gisterenavond tijdens de inval van de politie een 15 à 20-tal auto’s geparkeerd. De chauffeurs van de voertuigen sloegen op de vlucht voor de politie, ze lieten hun typische houten kisten - met daarin de vechthanen voor de wedstrijden - in paniek achter. De 28 vechthanen werden door de politie in beslag genomen en overgebracht naar het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden. Het is nog niet duidelijk of de politie ook verdachten heeft kunnen arresteren.