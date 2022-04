Op de Torenlaan in Zwartberg bij Genk is vanmorgen een tiener op een scooter aangereden door een een auto. Een paar dagen geleden werd hier in de buurt op de Hoevenzavellaan ook al een steprijder zwaargewond na een aanrijding. Het ongeval gebeurde op de baan richting Oudsbergen. De maximum toegelaten snelheid bedraagt hier 50 kilometer per uur. De jongen werd ernstig gewond en moest voor verzorging overgebracht worden naar het ziekenhuis. Over de juiste omstandigheden van het ongeval is nog geen duidelijkheid. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.