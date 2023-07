Opnieuw twee kraanvogelkuikens geboren in Vallei van de Zwarte Beek

- Zo dadelijk zendt TV Limburg live de wedstrijd Racing Genk - PAOK Saloniki uit. De herhalingen van het nieuws volgen na de match.- We hebben een verslag uit Trento in Italië waar Koen Vanmechelen vanavond een bijzondere expo opent.- Het parket Limburg start een onderzoek naar mogelijke malversaties bij de woonzorggroep Triamant. Door faillissementen in de groep bleven honderden zorgbehoevenden in Bree en Sint-Truiden verstoken van zorg. Vele investeerders raakten 100.000 euro of meer kwijt.- In Genk zitten inbrekers urenlang vast op een dak. Pas na onderhandelingen gaven ze zich over aan de politie.- En in Herk-de-Stad maakt Rock Herk zich op om vrijdag en zaterdag 20.000 festivalgangers te verwelkomen.