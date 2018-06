Oud Limburgs Schuttersfeest wordt feest van het jaar in Kinrooi

In onze zevende aflevering in onze reeks rond Alden Biesen nemen we vandaag een kijkje in de imposante hoogstamboomgaarden die het domein omringen. Want naast de historische gebouwen en de vele evenementen is ook de natuur rond de Landcommanderij een grote trekpleister. De vele fruitbomen vormen dan ook meteen de grootste aaneengesloten hoogstamboomgaard van Vlaanderen. En dat is niet alleen van toeristisch belang.