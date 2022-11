Ouders met handen in haar na sluiting kinderopvang Bilzen: "32 kinderen zitten zonder opvang"

- In Bilzen zitten 32 kinderen plots zonder opvang nu een kindercrèche de deuren moet sluiten na klachten. Opvallend is dat de ouders achter de kindercrèche blijven staan. Het gemeentebestuur zoekt mee naar een oplossing.- Maar liefst 120 bestuurders werden afgelopen week door de politie LRH betrapt op gsm'en achter het stuur. Ze moesten onmiddellijk hun rijbewijs inleveren voor een periode van acht dagen.- In Beringen vraagt be-MINE een omgevingsvergunning aan voor de herbestemming van kolenwasserijen 1 en 3 op de oude mijnsite. Volgens be-MINE is het draagvlak voor het zogeheten be-NATURE breed genoeg om het prestigieuze project na jaren van discussies te ontwikkelen.- De klimaatconferentie van Sharm El Sheikh in Egypte is afgelopen. De teleurstelling is enorm bij klimaatexpert Ignace Schops.- En de Peerse Ine Hendrikx getuigt over haar strijd tegen de longziekte mucoviscidose. Door haar verhaal te doen wil ze meer aandacht vragen voor deze ongeneeslijke erfelijke ziekte.