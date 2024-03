Gebouw ontruimd nadat oven vuur vat bij Truiense frietproducent

- 19 jaar cel is het verdict voor Erken. De Lommelaar doodde op 3 september 2013 zijn stadsgenoot David Paul in een Eksels rendez-voushotel.- De gevangeniscrisis met stakingen en geweld maakt de vertraging van de nieuwbouw van de gevangenis in Leopoldsburg des te pijnlijker.- De dochter van Ivo Bervoets stelt zich burgerlijke partij in de zaak van de drievoudige moordpoging in Corsala Koersel.- Met temperaturen tot 18 graden was het vandaag de warmste dag van het jaar. Veel Limburgers hebben genoten, morgen wordt er opnieuw regen voorspeld.- En in Lommel is de eerste vrouwelijke molenaar van onze provincie in opleiding. De 28-jarige Lien Willekens heeft de smaak te pakken.