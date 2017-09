"Als we de problemen in de verdediging kunnen aanpakken, dan mogen we volgend jaar op het WK in Rusland de halve finale ambiëren." Dat is de mening van onze analist Stijn Stijnen. De Rode Duivels plaatsten zich gisteren na een 1-2-overwinning in Griekenland voor het WK. En daarvoor konden ze opnieuw rekenen op een sterke Thibaut Courtois die met een wereldsave de Belgen in de wedstrijd hield.