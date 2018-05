Overpelt start met preventieve verdelging van de processierups

In Tongeren zijn er bijna honderd Romeinse graven gevonden. Op de Heufkensberg in Koninksem, een deelgemeente van Tongeren, wordt zo gestart met de bouw van 43 nieuwe woningen. Voor archeologen was het alvast de laatste kans om op zoek te gaan naar waardevolle vondsten op de site. Vandaag wordt het startschot gegeven voor de ontwikkeling van de allerlaatste grote verkaveling aan de rand van de stad. De ontwikkeling van de site was vooral voor archeologen de laatste kans om er op zoek te gaan naar waardevolle vondsten. Het projectgebied maakte destijds deel uit van het zuidwestelijke grafveld van Romeins Tongeren. Het was één van de drie bekendste Romeinse grafvelden die gelegen zijn rond Tongeren, waardoor het terrein een zeer hoog archeologisch potentieel bezat. 100 graven, skeletten en aardewerkHet terrein met een grootte van 4,2 hectare - zo’n acht voetbalvelden groot - werd de voorbije maanden dan ook grondig onderzocht door Studiebureau Archeologie. Er werd onder meer een grafveld uit de 1e tot 4e eeuw blootgelegd - met bijna 100 oude graven en een Gallo-Romeinse tumulus . Meer concreet werden er 54 crematiegraven, elf inhumatiegraven met skeletten en zeventien rituele aardwerken aangetroffen. Er werden bovendien een dertigtal greppels en grachten onderzocht, wat o.a. ook leidde tot de ontdekking van een zogeheten 'kringgreppel', een restant van een grafheuvel. "Zelden zo'n groot perceel kunnen onderzoeken"“Gezien het in Tongeren zelden voorkomt dat zo een grote percelen samen in ontwikkeling komen, was dit een bijzondere opportuniteit. Het resultaat mag alvast gezien worden. Alle graven werden volledig uitgezeefd en intussen zijn we gestart met het natuurwetenschappelijk onderzoek. Daarmee hopen we te weten te komen wat voor personen er op dit terrein begraven lagen. Waren ze oud of jong, arm of rijk? Uit welke periode stammen ze af? Hopelijk zullen de volgende onderzoeken dat kunnen uitwijzen," vertelt Annelies De Raymaeker van het Studiebureau Archeologie.Schenking aan Gallo-Romeins MuseumProjectontwikkelaar Kolmont zal alvast alle vondsten schenken aan de stad Tongeren en aan het Gallo-Romeins Museum. Nu de archeologische onderzoeken op de site zelf zijn afgerond, kan het definitieve startschot gegeven worden voor de eerste werken aan de nieuwe ontwikkeling. Er wordt gestart met de aanleg van de wegenis, waarvan verwacht wordt dat deze rond oktober afgerond zullen zijn. Aansluitend worden de woningen gebouwd en kunnen ook de kopers van een bouwgrond hun werkzaamheden aanvatten. Eind 2019 kunnen de eerste bewoners hun intrek nemen ‘Op de Heufkens’.