- In Maasmechelen vragen buurtbewoners strengere maatregelen van het gemeentebestuur na de zoveelste aanslag. Gisterennacht werd er een wagen in Eisden Tuinwijk in brand gestoken, eerder werd er ook een brandbom naar een appartement gegooid.- Jagers jagen everzwijnen van de parken naar de wijken in Leopoldsburg. Waarnemend burgemeester Geypen wil het leger inschakelen om de populatie terug te dringen.- Het aantal gauwdiefstallen in de politiezone LRH is sterk gedaald door het inzetten van gespecialiseerde teams.- De stad Genk laat bezoekers betalen wat ze willen voor evenementen in de bibliotheek. Ze hopen zo dat wie het moeilijk heeft makelijker kan deelnemen aan activiteiten.- En Aïssa verloor haar dochterje aan kanker. Ze organiseert nu samen met ex-kankerpatiënt Spike een benefietconert voor Kom op Tegen Kanker.