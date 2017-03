Overvaller spuit pepperspray in gezicht van Genkse nachtwinkeluitbater

De Hasseltse horeca-ondernemer die sinds vrijdag in de cel zat na het overlijden van zijn echtgenote is vrijgelaten. Dat laat zijn advocaat Philippe Daeninck aan onze redactie weten. De horeca-ondernemer was de man achter de Walputsteeg in Hasselt en is de vroegere eigenaar van ­discotheek Dockside. De man belde donderdag de hulpdiensten nadat hij zijn vrouw dood in de badkamer had aangetroffen. De politie kwam ter plaatse en alles leek op een wanhoopsdaad te wijzen omdat er een afscheidsbrief gevonden werd. Maar omdat de vrouw enkel met haar hoofd en rechterarm over de badrand in het water lag, werd een verder onderzoek ingesteld. De 57-jarige Hasselaar werd aangehouden en voor verder onderzoek in de cel gehouden. Het onderzoek is nog niet afgesloten maar uit het toxicologisch onderzoek blijkt dat de vrouw van de horeca-ondernemer een niet geringe mix van alcohol en medicatie had ingenomen, wat dan weer op zelfmoord kan wijzen. In principe moest de horecabaas vrijdag opnieuw voor de raadkamer verschijnen, maar hij is nu dus eerder vrijgelaten.