Pakt Racing Genk zijn vijfde landstitel? Morgen EXTRA nieuwsuitzending om 20u30

Ondertussen is het aftellen naar zondag, want dan staat de razendspannende laatste speeldag op het programma in de hoogste klasse van ons voetbal. U weet het: zowel Antwerp, Union als ook Genk kunnen nog kampioen worden. Erik Gerits probeert de zenuwen zo laag mogelijk te houden binnen de club. Hij gelooft volop in de titel en maakt duidelijk dat als Antwerp kampioen wordt in Genk, er hier geen plaats is voor een feestje.