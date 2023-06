Pakt Racing Genk zijn vijfde landstitel? Vanavond EXTRA nieuwsuitzending om 20u30

Het is de spannendste ontknoping van de competitie in jaren. Wie wordt kampioen? Racing Genk, Union of Antwerp? Onze sportredactie laat niets aan het toeval over en brengt zondagavond om 20u30 een extra nieuwsuitzending. Met het laatste nieuws vanuit de Cegeka Arena: interviews, analyses en sfeer. Bij ons zit u zondagavond op de eerste rij!

Gisteren bracht Racinglegende Branko Strupar een bezoek aan de Genkse fanshop. Strupar had een groot aandeel in de eerste titel van Racing Genk in 1999. Voor hem voelt het nog steeds als thuiskomen in Genk.