Parket: "Autopsie moet doodsoorzaak Jürgen Conings aan het licht brengen"

Nu de maatregelen versoepelen zullen ook heel wat Limburgers deze zomer terug op reis gaan. In dat geval is het aangeraden om jouw woning extra te beveiligen. Inbrekers houden namelijk in de gaten wanneer een huis onbewoond is, en slaan dan toe. De overheid geeft daarom ter gelegenheid van de ‘Europese Focus Dag ter preventie van woninginbraak’ op 16 juni enkele tips voor een veilige vakantie. De statistieken van de federale politie gaven 24.875 woninginbraken aan voor de eerste 9 maanden van 2020. Ongetwijfeld hebben de lockdown, het verplichte telewerken, het sluiten van de grenzen en de avondklok een positief effect gehad op de cijfers voor 2020. Maar de versoepeling van de coronamaatregelen zal het weer gemakkelijker maken voor inbrekers om toe te slaan. Hier zijn wat tips voor een veilige vakantie: - Neem contact op met buren die u vertrouwt en vraag hen regelmatig uw huis te controleren, de brievenbus te legen en de rolluiken of gordijnen te openen en te sluiten. Zo wek je de indruk dat er toch iemand thuis is. - Wees discreet op sociale media. Niet iedereen hoeft te weten dat u op vakantie gaat. - Help inbrekers niet en berg je ladder en tuingereedschap goed op. Zorg ook dat alle ramen en deuren goed gesloten zijn en controleer dat er geen huissleutels meer onder de deurmat of in de bloembak liggen. - Leg waardevolle spullen uit het zicht, berg ze op (bv. in een kluis), registreer en fotografeer ze. Op die manier kan de politie je gestolen spullen sneller identificeren en terugbezorgen. - Doe een afwezigheidsmelding bij de politie: er komen dan regelmatig patrouilles bij u langs om te controleren of alles in orde is. Je kan ook altijd gratis een diefstalpreventieadviseur raadplegen (via https://www.besafe.be/nl/diefstal-brandpreventieadviseur).