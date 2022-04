Parket pakt 1,2 miljoen euro af van Limburgse criminelen

Was het een moord in opdracht en dus een afrekening of was dit een uit de hand gelopen gijzeling? Dat is de cruciale vraag op het assisenproces rond de moord op Silvio Aquino. De zaak begint dinsdag met de samenstelling van de jury en er is vijf weken voor uitgetrokken. Er passeren 102 getuigen de revue. Het is één van de grootste en meest geruchtmakende asissenprocessen in de Limburgse geschiedenis. De vrouw van Silvio Aquino zat naast haar man in de auto, toen hij in 2015 vermoord werd. Ze hoopt dat de waarheid aan het licht komt. Maar ze is ook kroongetuige in de zaak. Wij gingen haar advocaat opzoeken, meester Philip Daeninck.