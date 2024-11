Parket zoekt getuigen nadat wagen van cipier in brand wordt gestoken in Heers

door Wout Hermans

Het parket van Limburg doet een oproep naar getuigen nadat afgelopen nacht in Heers een auto in brand is gestoken. Het gaat om de wagen van een cipier die werkt in de gevangenis van Leuven-Centraal. Het parket vermoedt dat er een link is met zijn werk, want er werd een dreigbrief in de brievenbus van het slachtoffer achtergelaten. Daarin zegt de dader dat hij achter de familie van de man zal gaan als hij terugkeert naar de gevangenis. Voor vakbond VSOA is er een belangrijke grens overschreden, door de overbevolking in de gevangenissen zien ze steeds meer dreigingen richting de cipiers.