"In ons land kan religie nooit belangrijker zijn dan de grondwet"

We herdenken de aanslagen in Zaventem en Brussel in de Hotelschool in Hasselt waar 30 leerlingen en begeleiders midden in de hel van de explosies ontsnapten aan de dood. Ook voor Limburgse moslims is de wereld veranderd na de aanslagen nu precies een jaar geleden. Moslimjongeren worden vaker geconfronteerd met onverdraagzaamheid en discriminatie.En we gaan op zoek naar antwoorden met Patrick Dewael, voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen.De politie rolt een autodievenbende op in Heers.En in Hasselt zijn handelaars boos omdat de Zuivelmarkt zo goed als onbereikbaar is door werken waarover het stadsbestuur slecht gecommuniceerd heeft.