Patrick Janssens:"Wij zijn de underdog, STVV is favoriet"

STVV moet zich tegen Racing Genk niet in de favorietenrol laten duwen. Het heeft niets te bewijzen en dus ook niets te verliezen. Woorden van Jacky Mathijssen, ex-trainer van STVV in TVL Sportcafé. Mathijssen voelt dat de derby enorm leeft in Haspengouw nu STVV het zo goed doet in de competitie, maar waarschuwt voor euforie.