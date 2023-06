In de Bovenlingenstraat in Heers stortte donderdagavond een huis is. Het gaat om een leegstaand pand. Bij de instorting is niemand gewond geraakt. Buurtbewoners schrokken vanochtend toen een huis in Rukkelingen-Loon was veranderd in een ruïne. Het gebouw licht in een scherpe bocht richting Borgworm. Aangezien er ook brokstukken op de weg zijn terecht gekomen, heeft de politie een deel van de weg afgesloten. In de nacht van donderdag op vrijdag werden ook tijdelijke verkeerslichten geplaatst om de veiligheid van de weggebruikers te verhogen. Vandaag gaan de opruimwerken verder en wordt het gebouw afgebroken. Om 12u30 meer in TVL Nieuws.