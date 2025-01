Bij STVV wil men vertrouwen tanken in de beker. De competitie blijft prioriteit maar ook een plekje in de halve finales zien ze op Stayen wel zitten. De competitiewedstrijd enkele weken geleden waarbij Genk in extremis een punt pakte op Stayen, sterkt de Kanaries dat een stunt mogelijk is. Intussen wacht Felice Mazzu op versterking. En die is onderweg: Didier Lamkel Zé lijkt op weg naar STVV. Mazzu hoopt dat hij snel witte rook ziet op Stayen. De ex-speler van onder meer Antwerp is niet onbesproken, maar Mazzu is niet bang voor die uitdaging.