In 1B dan werd gisterenavond aan de Gestelsedijk in Lommel de topper gespeeld tussen Lommel SK, tweede in de stand, en leider Zulte-Waregem, met de koppositie in 1B als inzet. Lommel, met vijf tieners in de ploeg, wilde iets goedmaken, na het verlies vorige week bij Beerschot.