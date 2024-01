Twee derde van het personeel van de gevangenis in Hasselt staakt. Het gaat om een nationale actie waarbij de cipiers in alle gevangenissen van het land vandaag voor 24u het werk neerleggen. Sinds gisterenavond 22u protesteren ze tegen de overbevolking in de gevangenissen. In de gevangenis van Hasselt is er een capaciteit tot 450 gedetineerden, er zitten er nu al 150 meer. Zowel voor de cipiers als de gedetineerden zelf is de situatie onhoudbaar.