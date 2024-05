De handelaars in de Diesterstraat in Hasselt hopen dat de straat autovrij zal blijven. De straat is sinds deze week eindelijk terug open na vijftien maanden wegenwerken. Verschillende handelaars moesten daardoor even de deuren sluiten. Nu is de straat open voor wandelaars en fietsers, maar vanaf eind mei zullen er ook opnieuw auto's mogen rijden. Dat is jammer volgens de handelaars, want de straat ziet er nu eindelijk mooi en groen uit.