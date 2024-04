Perenaar betaalt zich blauw aan gestolen auto die hij ter goeder trouw kocht en alweer verkocht

- De nachtvorst zorgt voor heel wat stress bij de Limburgse fruittelers. Ze proberen hun bloesems te beschermen met vuurpotten. In wijndomein Genoels-Elderen in Riemst lukt dat niet en bevriest 90 procent van de wijnranken.- Op het proces van de fruitplukkersmoord moet een DNA-expert aantonen welk mes er gebruikt werd om een 44-jarige Roemeen te doden in Alken.- In Haspengouw verdwijnen de komende tien jaar de hoogspanningslijnen van 70.000 volt uit het landschap. Ze gaan ondergronds.- Het ZOL in Genk is het beste ziekenhuis van Vlaanderen in het behandelen van patiënten die een beroerte kregen.- En omdat er steeds meer vraag is om mensen rechtstreeks op de werkvloer op te leiden start SyntraPXL ook met een opleiding duaal leren in Pelt.