Er zijn nog veel vraagtekens over Pukkelpop. Toch is al gestart met de opbouw van het megafestival in Kiewit. De Hasseltse burgemeester verwacht dat alle vragen de komende dagen beantwoord worden. Moeten gevaccineerde festivalgangers ook nog getest worden? Wat met de privacy? Wie een combiticket heeft wordt die elke dag of om de dag getest? Het coronacommissariaat in Brussel moet snel klare wijn schenken.