Peter Maes is nieuwe trainer van Lokeren

We gaan voor de finales van de play-offs en de beker. En hopelijk winnen we dit jaar een prijs. Dat is het doel voor Noliko Maaseik dit seizoen. Het volleybalteam is sinds een week begonnen met de voorbereidingen op de competitie. En er is heel wat werk, want de topclub trok maar liefst 9 nieuwe spelers aan, en een nieuwe hoofdcoach.