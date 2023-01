Zondag wordt in cultuurcentrum Muze de eerste editie van het Belgisch-Limburgse Real Book van de jazz voorgesteld. De oorspronkelijke Real Books zijn verzamelingen van bekende composities uit de Great American Songbook. Maar nu is er dus ook een Limburgse versie en dat mogen we gerust beschouwen als het basisrepertoire van alle jazzmuziek die de voorbije decennia in Limburg gecomponeerd is. Muzikant Marco Cirone verzamelde 60 composities. Samen met het Muze Jazz Orchestra speelt hij zondag enkele Limburgse jazz-standards in Heusden-Zolder.