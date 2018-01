Philippe Bormans stapt op bij STVV

Er was ook goed nieuws want STVV staat weer in de top zes. De kanaries wonnen met 2-0 van KV Mechelen. Een welkome overwinning want de druk nam toe nadat STVV al bijna drie maanden niet meer had kunnen winnen. De laatste overwinning dateerde al van eind oktober toen met 1-0 gewonnen werd van Moeskroen.