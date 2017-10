Philipsbrug zaterdag open

Op de sociale media is een video opgedoken van een bijzonder gevaarlijke vrachtwagenbestuurder. De video werd gedeeld op de facebookpagina van PolCon - PolitieControles, waar bestuurders politiecontroles met elkaar delen. Op de video, die gisteren werd gemaakt op de E314 in Lummen ter hoogte van het klaverblad, is te zien hoe een vrachtwagenbestuurder achteruit rijdt over de pechstrook. "Achteruitrijden over de snelweg is een overtreding van de vierde graad", zeggen de juristen van overtreding.be. "Dat betekent dat je normaal niet in aanmerking komt voor een onmiddellijke inning of minnelijke schikking en dat je verplicht voor de rechtbank moet komen".